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29 mai 2026

L’IA, cette bombe énergétique

L’intelligence artificielle n’est pas seulement une révolution technologique. L'IA est au coeur d'une bataille industrielle et énergétique. Auditionné à l’Assemblée nationale, le patron de Mistral AI, Arthur Mensch, a rappelé que derrière les algorithmes se cache une infrastructure colossale, gourmande en électricité et décisive pour la souveraineté économique des États. Sur Public Sénat, Jean-Sébastien Ferjou alerte sur le risque d’un décrochage français : faute de stratégie énergétique et industrielle, l’Europe pourrait devenir dépendante d’une IA conçue et alimentée ailleurs.

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MOTS-CLES

nucléaire , énergie , data centers , Intelligence Artificielle , Public Sénat , Thomas Hugues , Jean-Sébastien Ferjou , Sens public , Atlantico , énergie nucléaire , politique industrielle , industrie , mistral , Arthur Mensch , Grok , OpenAI , chatGPT

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.