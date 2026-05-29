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29 mai 2026

L’IA, cette bombe énergétique

L’intelligence artificielle n’est pas seulement une révolution technologique. L'IA est au coeur d'une bataille industrielle et énergétique. Auditionné à l’Assemblée nationale, le patron de Mistral AI, Arthur Mensch, a rappelé que derrière les algorithmes se cache une infrastructure colossale, gourmande en électricité et décisive pour la souveraineté économique des États. Sur Public Sénat, Jean-Sébastien Ferjou alerte sur le risque d’un décrochage français : faute de stratégie énergétique et industrielle, l’Europe pourrait devenir dépendante d’une IA conçue et alimentée ailleurs.