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31 mars 2026

Moyen-Orient : Donald Trump assure que la France « s'est montrée très peu coopérative », l'Élysée « s'étonne du tweet »

Sur son réseau Truth Social, le président américain s'est plaint que la France « a interdit le survol de son territoire aux avions chargés de matériel militaire à destination d’Israël ». L'Elysée répond que la France « n'a pas changé de position » sur le survol de son territoire par des avions militaires américains.