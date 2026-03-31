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31 mars 2026
Moyen-Orient : Donald Trump assure que la France « s'est montrée très peu coopérative », l'Élysée « s'étonne du tweet »
Sur son réseau Truth Social, le président américain s'est plaint que la France « a interdit le survol de son territoire aux avions chargés de matériel militaire à destination d’Israël ». L'Elysée répond que la France « n'a pas changé de position » sur le survol de son territoire par des avions militaires américains.
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESInternational
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.