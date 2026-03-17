CONSEIL DE DEFENSE

17 mars 2026

Guerre au Moyen-Orient : le point d'Emmanuel Macron avant le conseil de défense

En marge d'un conseil de défense, le président de la République a rappelé que la France n'était « pas partie prenante » au conflit en cours au Moyen-Orient et qu'elle n'interviendra pour protéger le trafic maritime qu'une fois que « le coeur des bombardements aura cessé ».