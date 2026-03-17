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CONSEIL DE DEFENSE

17 mars 2026

Guerre au Moyen-Orient : le point d'Emmanuel Macron avant le conseil de défense

En marge d'un conseil de défense, le président de la République a rappelé que la France n'était « pas partie prenante » au conflit en cours au Moyen-Orient et qu'elle n'interviendra pour protéger le trafic maritime qu'une fois que « le coeur des bombardements aura cessé ».

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MOTS-CLES

Emmanuel Macron , Conseil de Défense , Iran , Détroit d'Ormuz , Moyen-Orient

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.