« HIGHWAY TO HELL »

4 avril 2026

Guerre au Moyen-Orient : Donald Trump a donné 48 heures à l'Iran pour conclure un accord avant de « déchaîner les enfers »

Donald Trump a lancé un nouvel avertissement au régime des mollahs afin d'accélérer le processus des négociations pour libérer le détroit d'Ormuz. Les autorités américaines et iraniennes cherchent l'aviateur américain éjecté de son avion de combat, détruit par un tir iranien.