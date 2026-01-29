POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Capture d’écran BFMTV

ESCALADE

29 janvier 2026

Donald Trump menace l'Iran, qui promet une riposte « écrasante »

Face aux menaces d'intervention militaire de Washington, le chef de l’armée iranienne, qui a doté les régiments de combat de « 1.000 drones stratégiques », promet une réponse « rapide et écrasante ».

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

2 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Donald Trump , Iran , Etats-Unis , Gardiens de la Révolution , Kaja Kallas , intervention militaire

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

Populaires

1Pourquoi les vastes ressources naturelles du Groënland ne se traduisent pas nécessairement par d'énormes profits
2Alerte rouge sur la souveraineté numérique : l’Etat s’est (encore) saisi du sujet… avec les mêmes méthodes ayant produit des crashs en série depuis des décennies
3Cette manière de consommer de l’alcool chère aux quadras/quinquas aussi dangereuse que le binge drinking
4À quelle heure est-il préférable de prendre son petit-déjeuner en matière de longévité ?
5Quand le patron d’Anthropic jette une lumière crue sur les risques que l’IA fait selon lui courir à l’Humanité
6Déjà plus de 30 000 morts en Iran : les porteurs de keffieh aux abonnés absents
7Le premier diagnostic criminel de l’année de la France vient de tomber et il n’est pas très engageant