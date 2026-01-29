Capture d’écran BFMTV
ESCALADE
29 janvier 2026
Donald Trump menace l'Iran, qui promet une riposte « écrasante »
Face aux menaces d'intervention militaire de Washington, le chef de l’armée iranienne, qui a doté les régiments de combat de « 1.000 drones stratégiques », promet une réponse « rapide et écrasante ».
2 min de lecture
Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESDonald Trump , Iran , Etats-Unis , Gardiens de la Révolution , Kaja Kallas , intervention militaire
THEMATIQUESInternational
