AMF
25 novembre 2026
David Lisnard a été réélu à la présidence de l’Association des maires de France avec 72 % des voix
Candidat à l’élection présidentielle de 2027 et maire de Cannes, David Lisnard a été réélu, mercredi 25 novembre, à la tête de l’Association des maires de France (AMF). Il entame ainsi un troisième mandat, après avoir remporté 72 % des suffrages lors du congrès de l’organisation, organisé à Paris.
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Alors que certains observateurs lui présidaient le pire en cas d'une défaite ce mercredi pour la suite de sa campagne présidentielle, David Lisnard est parvenu à conserver la présidence de l’Association des maires de France. Le maire de Cannes et candidat du parti Nouvelle Énergie à la prochaine élection présidentielle a recueilli 72 % des voix lors du scrutin organisé ce mercredi 25 novembre, à l’occasion du 108e congrès de l’AMF, à Paris.
Ce résultat marque une progression par rapport à sa première élection, en 2021, lorsqu’il avait obtenu 62 % des suffrages. Il avait ensuite été reconduit dans ses fonctions en 2023. Pour ce nouveau scrutin, il était opposé à Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et ancien secrétaire général de l'association.
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Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
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