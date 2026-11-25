Alors que certains observateurs lui présidaient le pire en cas d'une défaite ce mercredi pour la suite de sa campagne présidentielle, David Lisnard est parvenu à conserver la présidence de l’Association des maires de France. Le maire de Cannes et candidat du parti Nouvelle Énergie à la prochaine élection présidentielle a recueilli 72 % des voix lors du scrutin organisé ce mercredi 25 novembre, à l’occasion du 108e congrès de l’AMF, à Paris.

Ce résultat marque une progression par rapport à sa première élection, en 2021, lorsqu’il avait obtenu 62 % des suffrages. Il avait ensuite été reconduit dans ses fonctions en 2023. Pour ce nouveau scrutin, il était opposé à Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et ancien secrétaire général de l'association.

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