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SCANDALES A REPETITION

9 juillet 2026

Coupe du monde 2026 : le Mondial alimente une vague de désinformation raciste en ligne

Montages, fausses informations, vidéos générées par intelligence artificielle… Depuis le début de la Coupe du monde 2026, les contenus racistes se multiplient sur les réseaux sociaux.

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Euronews

MOTS-CLES

Football , Coupe du monde , Paraguay , Kylian Mbappé , polémiques , désinformation , Racisme , réseaux sociaux

THEMATIQUES

Sport
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.