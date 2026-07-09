SCANDALES A REPETITION
9 juillet 2026
Coupe du monde 2026 : le Mondial alimente une vague de désinformation raciste en ligne
Montages, fausses informations, vidéos générées par intelligence artificielle… Depuis le début de la Coupe du monde 2026, les contenus racistes se multiplient sur les réseaux sociaux.
2 min de lecture
Vu sur:Euronews
MOTS-CLESFootball , Coupe du monde , Paraguay , Kylian Mbappé , polémiques , désinformation , Racisme , réseaux sociaux
THEMATIQUESSport
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Populaires
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.