COLERE
7 novembre 2026
Conférence sociale : la CGT réclame davantage qu’un « coup de pouce » sur les salaires
Sébastien Lecornu réunira lundi 9 novembre à Matignon les syndicats et le patronat pour discuter des salaires et du pouvoir d’achat. La CGT prévient qu’une hausse limitée ne suffira pas à répondre aux attentes.
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THEMATIQUESSocial
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.