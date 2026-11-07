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COLERE

7 novembre 2026

Conférence sociale : la CGT réclame davantage qu’un « coup de pouce » sur les salaires

Sébastien Lecornu réunira lundi 9 novembre à Matignon les syndicats et le patronat pour discuter des salaires et du pouvoir d’achat. La CGT prévient qu’une hausse limitée ne suffira pas à répondre aux attentes.

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MOTS-CLES

colère sociale , CGT , syndicats , société , mouvements sociaux

THEMATIQUES

Social
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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