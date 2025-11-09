POLITIQUE
© Sameer Al-Doumy / AFP

ENQUETE EN COURS

9 novembre 2025

Cinq appartements incendiés à Rillieux-la-Pape, des policiers et des pompiers pris pour cible par des tirs de mortiers d’artifice : le tournage illégal d'un clip de rap a viré au drame

Cinq appartements d'un immeuble au nord-est de Lyon ont été touchés par un incendie, ce samedi, déclenché par un tir de mortier en marge du tournage d'un clip de rap, selon les pompiers et la préfecture du Rhône.

Gabriel Mabille
Gabriel Mabille

1 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Gabriel Mabille
Gabriel Mabille

Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.

