© Sameer Al-Doumy / AFP
ENQUETE EN COURS
9 novembre 2025
Cinq appartements incendiés à Rillieux-la-Pape, des policiers et des pompiers pris pour cible par des tirs de mortiers d’artifice : le tournage illégal d'un clip de rap a viré au drame
Cinq appartements d'un immeuble au nord-est de Lyon ont été touchés par un incendie, ce samedi, déclenché par un tir de mortier en marge du tournage d'un clip de rap, selon les pompiers et la préfecture du Rhône.
1 min de lecture
0:00min
100%
100%
Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESFrance , délinquance , rap , pompiers , policiers , Incendie , violence , Enquête , investigations , Rillieux-la-Pape , tournage
THEMATIQUESFaits divers
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.