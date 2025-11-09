ENQUETE EN COURS

9 novembre 2025

Cinq appartements incendiés à Rillieux-la-Pape, des policiers et des pompiers pris pour cible par des tirs de mortiers d’artifice : le tournage illégal d'un clip de rap a viré au drame

Cinq appartements d'un immeuble au nord-est de Lyon ont été touchés par un incendie, ce samedi, déclenché par un tir de mortier en marge du tournage d'un clip de rap, selon les pompiers et la préfecture du Rhône.