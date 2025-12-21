Cette guerre psychologique que Vladimir Poutine mène contre l’Europe

Docteur ès-études slaves des Langues Orientales, Hélène Blanc est russologue. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'Union soviétique et la Russie contemporaine, dont certains cosignés avec la politologue moldave Renata Lesnik, ses derniers opus s'intitulent :

Les Prédateurs du Kremlin, 1917-2009, Le Seuil, 2009

Russia Blues, Ginkgo éditeur, 2012

Bons baisers de Moscou, Ginkgo éditeur, 2022, avec Claude André

En 2015, elle a dirigé l'ouvrage collectif :"Goodbye, Poutine", chez Ginkgo éditeur, qui comporte trois parties : l'UE - la Russie - l'Ukraine. Et permet de mieux comprendre le dessous des cartes.