©
Le président russe Vladimir Poutine tient sa conférence de presse annuelle de fin d'année à Moscou le 19 décembre 2025.
STRATEGIE DU KREMLIN
21 décembre 2025
Cette guerre psychologique que Vladimir Poutine mène contre l’Europe
Le décryptage des propos tenus récemment par le président russe lors de son adresse à la presse annuelle, ce vendredi 19 décembre 2025.
8 min de lecture
Docteur ès-études slaves des Langues Orientales, Hélène Blanc est russologue. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'Union soviétique et la Russie contemporaine, dont certains cosignés avec la politologue moldave Renata Lesnik, ses derniers opus s'intitulent :
Les Prédateurs du Kremlin, 1917-2009, Le Seuil, 2009
Russia Blues, Ginkgo éditeur, 2012
Bons baisers de Moscou, Ginkgo éditeur, 2022, avec Claude André
En 2015, elle a dirigé l'ouvrage collectif :"Goodbye, Poutine", chez Ginkgo éditeur, qui comporte trois parties : l'UE - la Russie - l'Ukraine. Et permet de mieux comprendre le dessous des cartes.
Françoise Thom est une historienne et soviétologue, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne
Populaires
Docteur ès-études slaves des Langues Orientales, Hélène Blanc est russologue. Auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'Union soviétique et la Russie contemporaine, dont certains cosignés avec la politologue moldave Renata Lesnik, ses derniers opus s'intitulent :
Les Prédateurs du Kremlin, 1917-2009, Le Seuil, 2009
Russia Blues, Ginkgo éditeur, 2012
Bons baisers de Moscou, Ginkgo éditeur, 2022, avec Claude André
En 2015, elle a dirigé l'ouvrage collectif :"Goodbye, Poutine", chez Ginkgo éditeur, qui comporte trois parties : l'UE - la Russie - l'Ukraine. Et permet de mieux comprendre le dessous des cartes.
Françoise Thom est une historienne et soviétologue, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne