Le président russe Vladimir Poutine tient sa conférence de presse annuelle de fin d'année à Moscou le 19 décembre 2025.

STRATEGIE DU KREMLIN

21 décembre 2025

Cette guerre psychologique que Vladimir Poutine mène contre l’Europe

Le décryptage des propos tenus récemment par le président russe lors de son adresse à la presse annuelle, ce vendredi 19 décembre 2025.

Photo of Hélène Blanc
Photo of Françoise Thom
Hélène Blanc Go to Hélène Blanc page et Françoise Thom Go to Françoise Thom page

8 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Hélène Blanc image
Hélène Blanc

Docteur ès-études slaves des Langues Orientales, Hélène Blanc est russologue.  Auteur d'une vingtaine d'ouvrages sur l'Union soviétique et la Russie contemporaine, dont certains cosignés avec la politologue moldave Renata Lesnik,  ses derniers opus  s'intitulent :

Les Prédateurs du Kremlin, 1917-2009, Le Seuil, 2009

Russia Blues, Ginkgo éditeur, 2012

Bons baisers de Moscou, Ginkgo éditeur, 2022, avec Claude André

En 2015, elle a dirigé l'ouvrage collectif :"Goodbye, Poutine", chez Ginkgo éditeur, qui comporte trois parties : l'UE - la Russie - l'Ukraine. Et permet de mieux comprendre le dessous des cartes.

Françoise Thom image
Françoise Thom
Historienne

Françoise Thom est une historienne et soviétologue, maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Paris-Sorbonne

