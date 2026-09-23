VISITE HORS-NORME
23 septembre 2026
Ce que l'on sait du dispositif sécuritaire hors norme prévu pour la visite du pape à Paris
Pour son premier grand voyage en France, le Pape Léon XIV visitera Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz du vendredi 25 au lundi 28 septembre.
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THEMATIQUESReligion
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.