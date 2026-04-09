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ZONES DE DANGER

9 avril 2026

Ce que l'on sait de la présence possible de mines dans le détroit d’Ormuz

Dans un communiqué relayé par les médias d'État iraniens, les Gardiens de la Révolution appellent les navires empruntant le détroit d'Ormuz à suivre des itinéraires spécifiques pour « respecter les principes de sécurité maritime » et « éviter d'éventuelles collisions avec des mines ».

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MOTS-CLES

Détroit d'Ormuz , Iran , Moyen-Orient , mines , navires , bateaux

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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