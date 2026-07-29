« DE NOMBREUSES IRREGULARITES »
29 juillet 2026
Bally Bagayoko dénonce l'élection de Stéphane Bern à la tête d'une association chargée de reconstruire la flèche de la Basilique de Saint-Denis
L'animateur Stéphane Bern a été élu à la tête de l'association « Suivez la Flèche », chargée de la reconstruction de la flèche et de la tour nord de l'emblématique Basilique de Saint-Denis. Le maire LFI de Saint-Denis évoque des conditions de scrutin entachées de « nombreuses irrégularités ».
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Vu sur:BFMTV
THEMATIQUESPolitique
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.