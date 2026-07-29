« DE NOMBREUSES IRREGULARITES »

Bally Bagayoko dénonce l'élection de Stéphane Bern à la tête d'une association chargée de reconstruire la flèche de la Basilique de Saint-Denis

L'animateur Stéphane Bern a été élu à la tête de l'association « Suivez la Flèche », chargée de la reconstruction de la flèche et de la tour nord de l'emblématique Basilique de Saint-Denis. Le maire LFI de Saint-Denis évoque des conditions de scrutin entachées de « nombreuses irrégularités ».