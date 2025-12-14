© DAVID GRAY / AFP
Des policiers armés sont intervenus sur les lieux après une fusillade survenue à Bondi Beach à Sydney le 14 décembre 2025.
ANTISEMITISME
14 décembre 2025
Australie : au moins douze morts dans une attaque sur la plage de Bondi à Sydney lors des célébrations de Hanoucca
Une fusillade a éclaté en Australie ce dimanche. Les assaillants ont ciblé des membres de la communauté juive et les célébrations de Hanoucca.
