ENQUETE
29 octobre 2026
Attentat dans les Yvelines : l’assaillant, Kevin T., mis en examen
Kévin T., l'homme de 39 ans soupçonné d'avoir commis l'attentat raciste à Trappes et La Verrière (Yvelines) vendredi dernier, a été mis en examen ce jeudi 29 octobre, a appris BFMTV d'une source proche du dossier.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESTrappes , attentat , Racisme , Kevin T , mis en examen
THEMATIQUESJustice
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.