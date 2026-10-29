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29 octobre 2026

Attentat dans les Yvelines : l’assaillant, Kevin T., mis en examen

Kévin T., l'homme de 39 ans soupçonné d'avoir commis l'attentat raciste à Trappes et La Verrière (Yvelines) vendredi dernier, a été mis en examen ce jeudi 29 octobre, a appris BFMTV d'une source proche du dossier.

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BFMTV

MOTS-CLES

Trappes , attentat , Racisme , Kevin T , mis en examen

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.