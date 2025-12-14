POLITIQUE
© AFP

Deux hommes armés vêtus de noir tirant des coups de feu sur un pont de Bondi Beach à Sydney, le 14 décembre 2025.

ACTE DE BRAVOURE

14 décembre 2025

Attaque terroriste en Australie : les images du geste héroïque d’un homme qui a désarmé l'un des deux tireurs

Une fusillade a éclaté sur la plage de Bondi à Sydney en Australie ce dimanche. Selon un dernier bilan, au moins douze personnes sont mortes, dont l’un des deux tireurs.

