Deux hommes armés vêtus de noir tirant des coups de feu sur un pont de Bondi Beach à Sydney, le 14 décembre 2025.
ACTE DE BRAVOURE
14 décembre 2025
Attaque terroriste en Australie : les images du geste héroïque d’un homme qui a désarmé l'un des deux tireurs
Une fusillade a éclaté sur la plage de Bondi à Sydney en Australie ce dimanche. Selon un dernier bilan, au moins douze personnes sont mortes, dont l’un des deux tireurs.
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, diplômé de l'EFJ, Gabriel Mabille est membre de la rédaction du média en ligne Atlantico.
