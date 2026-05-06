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L'œil de Jean-Sébastien Ferjou

JE SUIS MALADE

6 mai 2026

Arrêts maladie : cette révolution anthropologique silencieuse qui se joue dans le monde du travail

Le malaise français au travail ne se lit plus seulement dans les discours, mais dans l’explosion des arrêts maladie : près de 18 milliards d’euros, une hausse qui touche toutes les générations et dont 40 % restent officiellement inexpliqués. Derrière ces chiffres, un basculement silencieux : un pays où l’engagement s’effondre, où le travail passe au dernier rang des priorités, et où l’ère du “tout depuis le canapé” a reconfiguré en profondeur notre rapport à l’effort et au temps long.

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MOTS-CLES

Public Sénat , LCP , Jean-Sébastien Ferjou , Santé , société , arrêt maladie , covid

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.