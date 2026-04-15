JUSTICE
15 avril 2026
Ancienne détenue en France, Mahdieh Esfandiari est de retour en Iran
Cette Iranienne, qui a été condamnée pour avoir fait l’apologie du massacre du 7 octobre 2023 en Israël et avoir appelé à des attaques contre la communauté juive en France, est de retour dans son pays d’origine.
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Vu sur:BFMTV
MOTS-CLESMahdieh Esfandiari , Iran , Cécile Kohler , Jacques Paris , détenus , 7 octobre , terrorisme
THEMATIQUESJustice
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.