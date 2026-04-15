POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

JUSTICE

15 avril 2026

Ancienne détenue en France, Mahdieh Esfandiari est de retour en Iran

Cette Iranienne, qui a été condamnée pour avoir fait l’apologie du massacre du 7 octobre 2023 en Israël et avoir appelé à des attaques contre la communauté juive en France, est de retour dans son pays d’origine.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

1 min de lecture

0:00min
100%

Vu sur:

BFMTV

MOTS-CLES

Mahdieh Esfandiari , Iran , Cécile Kohler , Jacques Paris , détenus , 7 octobre , terrorisme

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.