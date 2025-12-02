POLITIQUE
VIOLENCE POLITIQUE

2 décembre 2025

Agression contre Jordan Bardella : « Cette tentation d'empêcher la parole des uns ou de nuire à leur visibilité existe de plus en plus. Il faut absolument y résister »

Jean-Sébastien Ferjou était l’invité de CNews. Il est revenu sur le contexte politique et idéologique illustré par l’agression subie par Jordan Bardella.

Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou

Jean-Sébastien Ferjou est l'un des fondateurs d'Atlantico dont il est aussi le directeur de la publication. Il a notamment travaillé à LCI, pour TF1 et fait de la production télévisuelle.

