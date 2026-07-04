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4 juillet 2026

À Téhéran, les funérailles de Khamenei virent à la démonstration de force

Quatre mois après sa mort dans des frappes israélo-américaines, le cercueil de l'ayatollah Khamenei est exposé à Téhéran pour six jours de cérémonies très politiques.

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géopolitique , Iran , États-Unis , funérailles , guide suprême iranien

THEMATIQUES

Géopolitique
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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