VIOLENCES EN FIN DE CORTEGE
31 octobre 2026
À Paris, pavés et engin incendiaire contre les forces de l’ordre
Pavés descellés au marteau et engin incendiaire lancé vers les policiers : des violences ont éclaté porte de Charenton, à l’arrivée d’un cortège parisien jusque-là largement calme.
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THEMATIQUESSociété
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.