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VIOLENCES EN FIN DE CORTEGE

31 octobre 2026

À Paris, pavés et engin incendiaire contre les forces de l’ordre

Pavés descellés au marteau et engin incendiaire lancé vers les policiers : des violences ont éclaté porte de Charenton, à l’arrivée d’un cortège parisien jusque-là largement calme.

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MOTS-CLES

la France , manifestations , débordements , incidents , forces de l'ordre

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.

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