Comment expliquer la hausse de la radicalisation chez les jeunes ?
JEUNESSE RADICALISEE
8 novembre 2025
13 Novembre : Dix ans après, une menace plus jeune et plus diffuse
En 2024, la France a déjoué neuf attentats jihadistes, mais cinq ont tout de même été perpétrés depuis l’été. Derrière ces attaques, une radicalisation plus rapide, plus jeune et plus numérique.
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
