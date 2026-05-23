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ZONE INTERDITE

23 mai 2026

ZFE : contre l’avis du Parlement et sous l’œil bienveillant de Lecornu, le Conseil constitutionnel remet 3 millions d’automobilistes à pied

Supprimées le mois dernier par le Parlement, les Zones à Faibles Emissions interdites aux véhicules jugés polluants rétablies par le Conseil constitutionnel pour raison technique.

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MOTS-CLES

Conseil constitutionnel , ZFE , environnement

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 