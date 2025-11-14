SOUS LE PONT

14 novembre 2025

« Violent, humiliant et autoritaire » : à Avignon, Raphaël Arnault sème la terreur au sein des troupes LFI

Farid Farissy, « candidat naturel » des Insoumis aux municipales dans la Cité des papes, claque la porte du parti et dénonce « les pratiques d’intimidation » du député issu du mouvement antifa.