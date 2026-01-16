POLITIQUE
Anastasie, l'allégorie de la censure illustrée par André Gilles en 1874

Anastasie, l'allégorie de la censure illustrée par André Gilles en 1874

EXCES DE ZELE

16 janvier 2026

Veto polonais au « DSA » et liberté d'expression : qui pour modérer les modérateurs ?

Craignant une « censure orwellienne », le président polonais Karol Nawrocki oppose son veto au texte européen encadrant la modération sur les plateformes numériques.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 