Toutes ces applis et gadgets tech qui aident les parents à s'occuper des bébés

Un bébé ouvre les yeux dans les bras de sa mère au service de néonatalogie de l'hôpital Robert Debré à Paris.

Devenir parent est un moment merveilleux mais cela peut aussi être angoissant. Un nombre croissant d'entreprises visent à réduire l'anxiété des pères et des mères avec des outils ingénieux afin de rester vigilant vis-à-vis du bébé et pour suivre son état de santé.

Jérôme Durel est journaliste et responsable éditorial pour le groupe Humanoid, éditeur de FrAndroid et Numerama.

Atlantico : Quels sont les outils et les gadgets les plus utiles pour les parents ?

Jérôme Durel : La technologie est beaucoup plus proche de nous au quotidien. Mais les fondamentaux des outils concernant les bébés n’ont pas fondamentalement changé.

Pour le baby phone, les moniteurs pour les nourrissons par exemple, la forme est différente mais cette technologie existe depuis quarante-cinq ans depuis que le talkie-walkie existe. Aujourd’hui cet outil a évolué. Il est connecté en Wifi et à une caméra mais finalement le principe est le même.

C’est un objet immanquable. Il existe des baby phones qui fonctionnent avec des applications mobiles. Il y a plusieurs références sur le marché. Philips est assez connu pour faire des produits pour enfants. Il existe de nombreux équivalents. L’idée est de mettre une caméra ou un micro dans la chambre de votre enfant et vous recevrez sur votre téléphone soit le retour son ou en vidéo de la caméra. Cela permet de vérifier si votre bébé pleure ou s’il y a un mouvement particulier. Ces appareils se connectent en Wifi. Cela permet d’avoir une meilleure image et plus de débit. Il est donc important d’avoir une bonne installation Wifi pour être en mesure de connecter chez soi les baby phones pour son enfant.

La société américaine Owlet Baby Care a fabriqué un produit appelé Smart Socks, une chaussette pour bébé de haute technologie qui se connecte à une application de téléphone mobile. Ce dispositif suit la fréquence cardiaque et le niveau d'oxygène d'un bébé lorsqu'il dort et signale tout problème. Il donne également aux parents des informations sur les habitudes de sommeil d'un bébé, telles que la durée et la qualité de son sommeil.

Une application appelée Lullaai peut également aider à suivre un bon rythme de sommeil pour votre enfant. Créée par une start-up espagnole, l'application dispose d’un logiciel d'intelligence artificielle qui suit et mémorise les sons particuliers qui aident chaque bébé à se rendormir plus rapidement.

Alors que les applications de fitness se multiplient pour les adultes, il est dans l’ère du temps d’avoir un équivalent pour votre enfant. Cela s’apparente au monitoring de l’Apple Watch permettant de tracer l’oxygène dans le sang et le rythme cardiaque.

Cela permettra de détecter des apnées du sommeil, des gênes respiratoires ou des problèmes cardiaques chez votre bébé.

Pour les parents inquiets, ce sont de bonnes solutions. Ces technologies vont envoyer des notifications dès qu’un problème va être détecté. Les parents seront alertés immédiatement si le bébé n’est pas dans son état normal.

Il faudra néanmoins toujours être bien connecté. Il faut également que le téléphone soit bien relié à un réseau à ce moment-là.

Cela peut être utile dans des maisons, lorsque l’enfant est dans une autre pièce.

L’OMS recommande néanmoins de dormir avec son enfant jusqu’à l’âge de 6 mois.

Ces outils sont donc de bonnes solutions pour les personnes qui sont un peu stressées.

Qu’est-ce que ces outils technologiques permettent d’apporter réellement aux parents ? Quel est le budget moyen ? Ces dispositifs sont-ils à la portée de tous ?

Cela va dépendre des budgets de chacun. Il faut néanmoins faire attention à ne pas aller dans l’excès. Si cela rassure les parents, il n’y a pas de raison de s’en priver.

Cela ne représente pas de risque pour les enfants. En aucun cas avoir un baby phone connecté en Wifi ne représentera un danger pour l’enfant. Il n’y a pas de problème avec cela. Si les parents se sentent rassurés par ces dispositifs et ces outils, il n’y a aucune raison de s’en priver.

Ces outils peuvent-ils être néanmoins source d’anxiété ou de dépendance pour les parents ?

L’envie de bien faire a toujours existé. Ces outils technologiques nous permettent de vérifier si l’on fait bien les choses ou pas. Nous avons les moyens de le faire grâce à ces outils, donc on ne s’en prive pas. C’est à chaque parent de faire le choix qui lui semble judicieux par rapport à ces outils qui peuvent être utiles au quotidien. Il est important de savoir si cela est bien pour notre enfant et bien pour la façon dont on l’élève. Chacun doit faire selon son envie. C’est une bonne chose que ces technologies existent pour aider les parents.