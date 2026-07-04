REVUE DE PRESSE PEOPLE
4 juillet 2026
Taylor Swift a rééduqué Travis Kelce avant le mariage, Albert & Charlène de Monaco fêté leur 15e anniversaire; Madonna & Lourdes se battent-froid, Pamela Anderson se beldochise; Brad Pitt & Angelina Jolie repartent en guerre; Kate Moss devient fleuriste
Royautés, Hollywood, romances, ruptures et mariages hors normes : cette semaine, la presse people passe des palais princiers aux tapis rouges, entre confidences intimes, grandes célébrations et rebondissements qui agitent les célébrités du monde entier.
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MOTS-CLESRevue de Presse People , Travis Kelce , Taylor Swift , Madonna , Charlène et Albert de Monaco , Charles III , Charles Leclerc , Angelina Jolie , Kanye West , Eva Longoria , North West , Laeticia Hallyday , Kylie Jenner , Cardi B , Courteney Cox , Paris Hilton , Kim Kardashian , Britney Spears , Pamela Anderson , mariage , séparation , Lourdes , Harry Styles , Zoe Kravitz
THEMATIQUESPeople
Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.
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Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.