POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred background"Voici", "Public" et "Closer".
See image caption

REVUE DE PRESSE PEOPLE

4 juillet 2026

Taylor Swift a rééduqué Travis Kelce avant le mariage, Albert & Charlène de Monaco fêté leur 15e anniversaire; Madonna & Lourdes se battent-froid, Pamela Anderson se beldochise; Brad Pitt & Angelina Jolie repartent en guerre; Kate Moss devient fleuriste

Royautés, Hollywood, romances, ruptures et mariages hors normes : cette semaine, la presse people passe des palais princiers aux tapis rouges, entre confidences intimes, grandes célébrations et rebondissements qui agitent les célébrités du monde entier.

Photo of Kimberley Bort
Kimberley Bort Go to Kimberley Bort page

18 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Revue de Presse People , Travis Kelce , Taylor Swift , Madonna , Charlène et Albert de Monaco , Charles III , Charles Leclerc , Angelina Jolie , Kanye West , Eva Longoria , North West , Laeticia Hallyday , Kylie Jenner , Cardi B , Courteney Cox , Paris Hilton , Kim Kardashian , Britney Spears , Pamela Anderson , mariage , séparation , Lourdes , Harry Styles , Zoe Kravitz

THEMATIQUES

People
A PROPOS DES AUTEURS
Kimberley Bort image
Kimberley Bort

Kimberley Bort est analyste et vulgarisatrice spécialisée dans la criminalité organisée, collaboratrice de CrimOrg.com et à la tête de Mobstars Stories, un projet de contenus sur les réseaux sociaux qui explore les dynamiques du crime organisé et ses représentations.