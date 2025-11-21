Une vue de l'Assemblée nationale lors de l'ouverture du débat et de l'examen du budget de l'État 2026, le 24 octobre 2025. (Image d'illustration)
© ALAIN JOCARD / AFP
CHRONIQUES PARLEMENTAIRES
21 novembre 2025
Surmonter les blocages de la procédure budgétaire
Dans une interview au journal Le Monde, la président de l’Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, propose des réformes de la procédure d’examen du budget.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.