DJIHAD (NAUSEAM)

12 novembre 2025

Salah Abdeslam et la « justice restaurative » : du cynisme considéré comme un des Beaux-Arts

Acteur majeur des attentats du 13 novembre 2015, soupçonné de préparer de nouvelles attaques depuis sa cellule, le terroriste veut désormais « dialoguer avec les victimes ». On se pince.