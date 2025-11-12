POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Salah Abdeslam : "Trouver l'apaisement par le dialogue"

Blurred backgroundSalah Abdeslam : "Trouver l'apaisement par le dialogue"

DJIHAD (NAUSEAM)

12 novembre 2025

Salah Abdeslam et la « justice restaurative » : du cynisme considéré comme un des Beaux-Arts

Acteur majeur des attentats du 13 novembre 2015, soupçonné de préparer de nouvelles attaques depuis sa cellule, le terroriste veut désormais « dialoguer avec les victimes ». On se pince.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

salah Abdeslam , attentats du 13 novembre 2015 , djihadiste , justice restaurative , clé USB

THEMATIQUES

Justice
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Leçons d’Ukraine : ce rapport russe qui pointe les failles technologiques des armées européennes
2Nexperia : la Chine remporte son bras de fer avec les Pays-Bas et voilà ce que ça révèle de la puissance de l’arme des terres rares
3Ce méchant paradoxe du marché du travail français : l’emploi repart mais le pays ne s’en porte pas mieux… et voilà pourquoi
4La France des ânes et des moutons : chronique d’un pays qui s’est laissé piéger par une technocratie sans boussole
5Budget 2026 : le décryptage choc de Sarah Knafo
6Réduire l’immigration légale « au strict minimum »… : radioscopie économique et politique du plan du RN
7Inégalités salariales femmes hommes : et si l’explication des évolutions récentes avait une toute autre explication que ce qu’imaginent les féministes ?