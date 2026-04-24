ATLANTIC-TAC
24 avril 2026
Quand l’arc-en-ciel se dessine à chaque heure et quand les breloques jouent l’orthographe : c’est l’actualité floréale des montres
Mais aussi les aventures d’une aventurière, les détails d’une plongeuse, les huit côtés d’une bête de mode, des statistiques en pente douce et une croix de Lorraine émaillée…
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MOTS-CLESEBERHARD& CO , Chanel , stowa , MARCH LA.B , Franck Muller , montres , horloger , Minute , temps , seconde , heure
THEMATIQUESConsommation
A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.