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Blurred backgroundUn jeu de lumières à l'heure et à la baguette (Franck Muller)…
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ATLANTIC-TAC

24 avril 2026

Quand l’arc-en-ciel se dessine à chaque heure et quand les breloques jouent l’orthographe : c’est l’actualité floréale des montres

Mais aussi les aventures d’une aventurière, les détails d’une plongeuse, les huit côtés d’une bête de mode, des statistiques en pente douce et une croix de Lorraine émaillée…

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EBERHARD& CO , Chanel , stowa , MARCH LA.B , Franck Muller , montres , horloger , Minute , temps , seconde , heure

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Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

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