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Blurred backgroundLe 225e anniversaire d’une nouvelle précision dans les lois de l’attraction (Breguet)…
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ATLANTIC-TAC

19 juillet 2026

Quand la gravitation tourbillonne et quand la palette rouge glisse : c’est l’actualité caniculaire des montres

Mais aussi des photons dans le saphir, le grand chic subaquatique, une nostalgie pré-castriste, des footballeurs infidèles et des enchères dopées aux records du monde…

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montres , heure , temps , horloger , marques , Breguet , Football , enchères , Mondaine , EBERHARD & CO , Cuervo y Sobrinos

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Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Grégory Pons

Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.

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