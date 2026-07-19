ATLANTIC-TAC
19 juillet 2026
Quand la gravitation tourbillonne et quand la palette rouge glisse : c’est l’actualité caniculaire des montres
Mais aussi des photons dans le saphir, le grand chic subaquatique, une nostalgie pré-castriste, des footballeurs infidèles et des enchères dopées aux records du monde…
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A PROPOS DES AUTEURS
Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.
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Journaliste, éditeur français de Business Montres et Joaillerie, « médiafacture d’informations horlogères depuis 2004 » (site d’informations basé à Genève : 0 % publicité-100 % liberté), spécialiste du marketing horloger et de l’analyse des marchés de la montre.