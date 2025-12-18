©
18 décembre 2025
Protection de l’enfance en ligne : le jeu de l’oie du calendrier parlementaire
Entre volonté présidentielle, initiatives parlementaires concurrentes et contraintes du calendrier budgétaire, la protection de l’enfance en ligne se transforme en véritable casse-tête politique. Alors que l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans semble enfin juridiquement envisageable, la bataille pour porter le texte menace d’en retarder, voire d’en fragiliser, l’adoption.
Ancien assistant de députés, ancien journaliste parlementaire et aujourd'hui consultant, Samuel Le Goff fréquente le palais Bourbon et ses environs depuis 20 ans.
