CHRONIQUES PARLEMENTAIRES

18 décembre 2025

Protection de l’enfance en ligne : le jeu de l’oie du calendrier parlementaire

Entre volonté présidentielle, initiatives parlementaires concurrentes et contraintes du calendrier budgétaire, la protection de l’enfance en ligne se transforme en véritable casse-tête politique. Alors que l’interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans semble enfin juridiquement envisageable, la bataille pour porter le texte menace d’en retarder, voire d’en fragiliser, l’adoption.