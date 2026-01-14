POLITIQUE
14 janvier 2026

La promesse du plein-emploi en France ne sera pas tenue et l’IA va secouer les RH…

Après plusieurs années d’embellie, le marché de l’emploi français a commencé à ralentir. Fin 2025, le taux de chômage atteignait 7,7 %, contre 7,4 % un an plus tôt, et les principaux organismes de prévision anticipent une poursuite de la hausse en 2026, autour de 7,8 %, voire 8,2 % selon l’OFCE qui s’avère le plus sévère.

Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

