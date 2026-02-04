POLITIQUE
Francis Vuillemin, avocat d'Abdelhakim Sefrioui : "mon client est la victime d'un terrible enchaînement de circonstances"

Francis Vuillemin, avocat d'Abdelhakim Sefrioui : "mon client est la victime d'un terrible enchaînement de circonstances"

AVOCAT DE L'INDECENCE

4 février 2026

Scandale au procès Samuel Paty : jeux de Vuillemin, jeux de vilains

L’avocat d'Abdelhakim Sefrioui, l’artisan de la manipulation ayant conduit à la décapitation de Samuel Paty, persiste dans sa stratégie de dénigrement du professeur.

Hugues Serraf

Samuel Paty , Abdelhakim Sefrioui , Francis Vuillemin , Philippe Vuillemin , charlie , procès

Justice
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

