Surnommés "suppositoires", les mini téléphones pullulent dans les prisons françaises
© AFP or licensors
NOUVEAUX STANDARDS
22 novembre 2025
Plan « zéro téléphone » en prison : Darmanin met les détenus aux abonnés absents
Le ministre de la Justice promet un premier contingent de six prisons « réellement étanches aux portables clandestins ». Pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un coup de (télé) com...
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
THEMATIQUESJustice
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS