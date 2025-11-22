POLITIQUE
Surnommés "suppositoires", les mini téléphones pullulent dans les prisons françaises

Surnommés "suppositoires", les mini téléphones pullulent dans les prisons françaises

NOUVEAUX STANDARDS

22 novembre 2025

Plan « zéro téléphone » en prison : Darmanin met les détenus aux abonnés absents

Le ministre de la Justice promet un premier contingent de six prisons « réellement étanches aux portables clandestins ». Pourvu qu’il ne s’agisse pas d’un coup de (télé) com...

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

