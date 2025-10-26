Atlantico Green

Une nouvelle étude montre que les taxes sur les émissions de carbone permettent de les réduire… mais pas sans affecter l’économie

Alors que la lutte contre le réchauffement climatique passe de plus en plus par la mise en place de taxes sur les émissions de carbone, une nouvelle étude publiée dans American Economic Journal: Macroeconomics remet en lumière la question de leur efficacité réelle. Si ces politiques permettent bien de réduire les émissions, elles entraînent aussi un ralentissement mesurable de l’activité économique.