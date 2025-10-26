Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 18 au 24 octobre

Environnementil y a 58 minutes
De la fumée s'élevant d'une cheminée d'une usine près d'Orebro, dans l'ouest de la Finlande.
De la fumée s'élevant d'une cheminée d'une usine près d'Orebro, dans l'ouest de la Finlande. © Olivier MORIN / AFP
Atlantico Green

Une nouvelle étude montre que les taxes sur les émissions de carbone permettent de les réduire… mais pas sans affecter l’économie

Alors que la lutte contre le réchauffement climatique passe de plus en plus par la mise en place de taxes sur les émissions de carbone, une nouvelle étude publiée dans American Economic Journal: Macroeconomics remet en lumière la question de leur efficacité réelle. Si ces politiques permettent bien de réduire les émissions, elles entraînent aussi un ralentissement mesurable de l’activité économique.

avec Alexandre Baumann
author imageAlexandre Baumann

Alexandre Baumann est auteur de sciences sociales et sur de nombreux autres sujets (Antéconcept, Agribashing, Danger des agrégats, Cancer militant).

Voir la bio »

Une nouvelle étude montre que les taxes sur les émissions de carbone permettent de les réduire… mais pas sans affecter l’économie

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

EconomieFinance