DYSCALCULIE

10 novembre 2025

Najat Vallaud-Belkacem, prof de maths aux étranges calculs : « La régularisation de 250 000 clandestins rapporterait 3,3 milliards d’euros à l’Etat »

Pour la présidente de France Terre d’asile, la transformation de clandestins en demandeurs d’asile autorisés à travailler serait une source d’économie en même temps qu’un gain pour les finances publiques. On est moyennement convaincu.