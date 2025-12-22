©
Elon Musk : "L'Europe, ça va devenir petit comme ça..."
PYTHIE ELECTRIQUE
22 décembre 2025
The show Musk go on : Elon Musk craint « la fin de l’Europe » et prône la « remigration »
Le patron de Tesla, qui assurait s’être rangé des voitures au plan politique, exhorte les Européens à faire plus d’enfants et à renvoyer chez elles les populations étrangères.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESElon musk , démographie , europe , immigration
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS