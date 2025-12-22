POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Elon Musk : "L'Europe, ça va devenir petit comme ça..."

©

Elon Musk : "L'Europe, ça va devenir petit comme ça..."

PYTHIE ELECTRIQUE

22 décembre 2025

The show Musk go on : Elon Musk craint « la fin de l’Europe » et prône la « remigration »

Le patron de Tesla, qui assurait s’être rangé des voitures au plan politique, exhorte les Européens à faire plus d’enfants et à renvoyer chez elles les populations étrangères.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Elon musk , démographie , europe , immigration

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 