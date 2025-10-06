Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

High-techil y a 1 heures
Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s'exprime lors de la présentation du nouveau Meta Ray-Ban Display lors de la conférence Meta Connect 2025 à Menlo Park, en Californie, le 17 septembre 2025.
Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, s'exprime lors de la présentation du nouveau Meta Ray-Ban Display lors de la conférence Meta Connect 2025 à Menlo Park, en Californie, le 17 septembre 2025. © BENJAMIN LEGENDRE / AFP
La Minute Tech

Meta dévoile Ray-Ban Display à 800$ : flop à venir comme les Google lens ou hit en maturation ?

Lors de son événement annuel Connect, organisé à Menlo Park, en Californie, le groupe Meta a dévoilé les nouvelles lunettes connectées Meta Ray-Ban Display.

avec Jean-Paul Pinte
author imageJean-Paul Pinte

Jean-Paul Pinte est docteur en information scientifique et technique. Maître de conférences à l'Université Catholique de Lille et expert  en cybercriminalité, il intervient en tant qu'expert au Collège Européen de la Police (CEPOL) et dans de nombreux colloques en France et à l'International.

Titulaire d'un DEA en Veille et Intelligence Compétitive, il enseigne la veille stratégique dans plusieurs Masters depuis 2003 et est spécialiste de l'Intelligence économique.

Certifié par l'Edhec et l'Inhesj  en management des risques criminels et terroristes des entreprises en 2010, il a écrit de nombreux articles et ouvrages dans ces domaines.

Il est enfin l'auteur du blog Cybercriminalite.blog créé en 2005, Lieutenant colonel de la réserve citoyenne de la Gendarmerie Nationale et réserviste citoyen de l'Education Nationale.

Voir la bio »

Meta dévoile Ray-Ban Display à 800$ : flop à venir comme les Google lens ou hit en maturation ?

