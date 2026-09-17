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Mark Carney, Premier ministre canadien : "Les Européens, je vous aime bien, mais le bolchevisme n'est pas vraiment ma tasse de thé..."
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CANADA DRY

17 septembre 2026

Mark Carney, le premier ministre libéral canadien à qui la gauche pardonne tout grâce à Trump

Immigration réduite, fonction publique rabotée, aéroports privatisés, hydrocarbures soutenus et fiscalité de l’investissement divisée par deux... Candidat en France, le canadien mettrait tout le monde dans la rue.

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MOTS-CLES

Canada , Mark Carney , libéralisme , David Lisnard , Bruno Retailleau , États-Unis , Donald Trump

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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