CANADA DRY
17 septembre 2026
Mark Carney, le premier ministre libéral canadien à qui la gauche pardonne tout grâce à Trump
Immigration réduite, fonction publique rabotée, aéroports privatisés, hydrocarbures soutenus et fiscalité de l’investissement divisée par deux... Candidat en France, le canadien mettrait tout le monde dans la rue.
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MOTS-CLESCanada , Mark Carney , libéralisme , David Lisnard , Bruno Retailleau , États-Unis , Donald Trump
THEMATIQUESInternational
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