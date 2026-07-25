NOUVELLE GEOGRAPHIE POLITIQUE

Lui trumpiste ? Elon Musk clame qu'il est centriste et en fait la démonstration via Barak Obama

Pressé de justifier son soutien à l’extrême droite européenne, le milliardaire de la tech réfute le label, assurant que ses positions sur l’immigration rejoignent celles de la gauche américaine de l’avant-Trump : « Moi, je suis juste un centriste ».