NOUVELLE GEOGRAPHIE POLITIQUE
25 juillet 2026
Lui trumpiste ? Elon Musk clame qu'il est centriste et en fait la démonstration via Barak Obama
Pressé de justifier son soutien à l’extrême droite européenne, le milliardaire de la tech réfute le label, assurant que ses positions sur l’immigration rejoignent celles de la gauche américaine de l’avant-Trump : « Moi, je suis juste un centriste ».
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MOTS-CLESElon Musk , The Economist , extrême droite
THEMATIQUESPolitique
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