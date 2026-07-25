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Blurred backgroundElon Musk : "Moi, d'extrême droite ? Quelle drôle d'idée..."
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NOUVELLE GEOGRAPHIE POLITIQUE

25 juillet 2026

Lui trumpiste ? Elon Musk clame qu'il est centriste et en fait la démonstration via Barak Obama

Pressé de justifier son soutien à l’extrême droite européenne, le milliardaire de la tech réfute le label, assurant que ses positions sur l’immigration rejoignent celles de la gauche américaine de l’avant-Trump : « Moi, je suis juste un centriste ».

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MOTS-CLES

Elon Musk , The Economist , extrême droite

THEMATIQUES

Politique
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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