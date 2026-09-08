GOD SAVE THE TWEET
8 septembre 2026
Liberté d’expression : un rapport britannique montre que 62 000 personnes ont été arrêtées pour délit de communication
Selon Big Brother Watch, plus de 62 000 Britanniques ont été arrêtés en cinq ans pour des « délits de communication ». Moins d’un tiers ont pourtant été condamnés, alimentant le débat sur les dérives policières et l’encadrement de la liberté d’expression.
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