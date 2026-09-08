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Une manifestation anti-migrants à Londres
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GOD SAVE THE TWEET

8 septembre 2026

Liberté d’expression : un rapport britannique montre que 62 000 personnes ont été arrêtées pour délit de communication

Selon Big Brother Watch, plus de 62 000 Britanniques ont été arrêtés en cinq ans pour des « délits de communication ». Moins d’un tiers ont pourtant été condamnés, alimentant le débat sur les dérives policières et l’encadrement de la liberté d’expression.

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MOTS-CLES

liberté d'expression , Grande-Bretagne , Big Brother Watch

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 