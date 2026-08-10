LA MINUTE TECH
10 août 2026
Les dangers des vacances pour les entreprises
Avec des effectifs réduits et des responsables absents, les vacances constituent une période particulièrement propice aux cyberattaques contre les entreprises. Certaines attaques peuvent provoquer des dégâts considérables.
5 min de lecture
Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/
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Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/