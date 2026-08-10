POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un pirate informatique (image d'illustration).
See image caption
See copyright

LA MINUTE TECH

10 août 2026

Les dangers des vacances pour les entreprises

Avec des effectifs réduits et des responsables absents, les vacances constituent une période particulièrement propice aux cyberattaques contre les entreprises. Certaines attaques peuvent provoquer des dégâts considérables.

Photo of Frédéric Mouffle
Frédéric Mouffle Go to Frédéric Mouffle page

5 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

entreprises , risques , dangers , arnaques , cybersécurité , Piratage , vol de données , ransomware , phishing , Eté , vacances , conseils , Guide , bonnes pratiques

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
Frédéric Mouffle image
Frédéric Mouffle

Directeur général associé du groupe ASK’M / KER-MEUR. Expert en cyber sécurité. Conférencier sur les menaces émergentes, spécialisé dans la sensibilisation auprès des entreprises. Retrouvez le site de Frédéric Mouffle : https://www.kermeur.com/

Populaires

1Jean Dujardin & Laetitia Casta étrennent leurs nouvelles amours, Vanessa Paradis & Samuel Benchetrit enterrent le leur; Leonardo di Caprio fond, Victoria Beckham fait du brukini, Cristiano Ronaldo du bisco-fils; Suri ex Cruise joue du Shakespeare queer
2La sécheresse de l’été 2026 pourrait bien être une rupture historique pour les milieux aquatiques français
3Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
4Ces mots piégés avec lesquels l’écologie politique fait flamber la guerre des idées
5Alexandre Jardin : "L'Arcom ressemble de plus en plus à une police de la pensée"
6Ce nouveau deal franco-allemand qui se prépare face à la menace chinoise
7L'autre été meurtrier : ces coups bas politiques qui s'enchaînent encore plus que les canicules