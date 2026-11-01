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Le gouvernement veut mettre fin à plusieurs programmes de lutte contre la précarité énergétique... et si il avait raison ?

En recentrant les aides financées par les certificats d’économie d’énergie sur les pompes à chaleur, les véhicules électriques et les infrastructures de recharge, le gouvernement entend faire de l’électrification un levier prioritaire de lutte contre la précarité énergétique. Un choix dénoncé par les associations, qui y voient un recul du soutien aux ménages les plus fragiles. Mais cette réorientation est-elle nécessairement une mauvaise nouvelle ?