POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme dans son appartement à Colombes, en banlieue parisienne, le 5 août 2026.
See image caption
See copyright

ATLANTICO-GREEN

1 novembre 2026

Le gouvernement veut mettre fin à plusieurs programmes de lutte contre la précarité énergétique... et si il avait raison ?

En recentrant les aides financées par les certificats d’économie d’énergie sur les pompes à chaleur, les véhicules électriques et les infrastructures de recharge, le gouvernement entend faire de l’électrification un levier prioritaire de lutte contre la précarité énergétique. Un choix dénoncé par les associations, qui y voient un recul du soutien aux ménages les plus fragiles. Mais cette réorientation est-elle nécessairement une mauvaise nouvelle ?

Photo of Damien Ernst
Damien Ernst Go to Damien Ernst page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

environnement , Aides , aides financières , argent , moyens , ménages , ménages modestes , électricité , gaz , énergie , Crise énergétique , hiver , réussite , gouvernement , réseau électrique , pouvoir d'achat , précarité énergétique , véhicules électriques , voitures électriques , électrification , énergies fossiles , pétrole

THEMATIQUES

Environnement
A PROPOS DES AUTEURS
Damien Ernst image
Damien Ernst

Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.

Populaires

1A Trappes, l’hommage aux victimes détourné
2Présidentielle 2027 : ces 9 signaux faibles détectables dans les sondages
3Nuit de terreur pour Halloween : les émeutes d’octobre 2026 sont-elles la réplique européenne au 7 octobre 2023 ?
4Public voit Kylian M’Bappé largué par Ester Exposito, Closer Marc Lavoine & Adriana Karembeu bientôt mariés; Jennifer Lawrence se ruine la face, Jack Nicholson traine en savates; Georges Clooney & Brad Pitt s’embrouillent, Taylor Swift oscar-magouille
5Ursula von der Leyen veut inventer l’hyper présidence de la Commission européenne
6SOS croissance disparue, la France victime d’elle-même… et de la BCE
7L’extrême-gauche berlinoise terrorisée par ses alliés pro-palestiniens : les révélations explosives du Spiegel font trembler l’Allemagne