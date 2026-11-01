ATLANTICO-GREEN
1 novembre 2026
Le gouvernement veut mettre fin à plusieurs programmes de lutte contre la précarité énergétique... et si il avait raison ?
En recentrant les aides financées par les certificats d’économie d’énergie sur les pompes à chaleur, les véhicules électriques et les infrastructures de recharge, le gouvernement entend faire de l’électrification un levier prioritaire de lutte contre la précarité énergétique. Un choix dénoncé par les associations, qui y voient un recul du soutien aux ménages les plus fragiles. Mais cette réorientation est-elle nécessairement une mauvaise nouvelle ?
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MOTS-CLESenvironnement , Aides , aides financières , argent , moyens , ménages , ménages modestes , électricité , gaz , énergie , Crise énergétique , hiver , réussite , gouvernement , réseau électrique , pouvoir d'achat , précarité énergétique , véhicules électriques , voitures électriques , électrification , énergies fossiles , pétrole
THEMATIQUESEnvironnement
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.
Damien Ernst est professeur titulaire à l'Université de Liège. Il dirige des recherches dédiées aux réseaux électriques intelligents. Il intervient régulièrement dans les médias sur les sujets liés à l'énergie.