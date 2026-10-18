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Le gaz, grand oublié des stratégies françaises de décarbonation au tout-à-l’électrification

Alors que la stratégie française de décarbonation mise largement sur l’électrification des usages, la filière gazière défend une autre voie : celle d’un mix énergétique diversifié, associant électricité, gaz renouvelables et molécules bas carbone. Dans ses « Perspectives gaz 2050 », France gaz estime que cette approche pourrait permettre d’économiser entre 330 et 460 milliards d’euros d’investissements d’ici 2050. Le gaz pourrait rester un pilier de la transition énergétique, au nom de la souveraineté industrielle, de la maîtrise des coûts et de la résilience du système énergétique.