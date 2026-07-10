LA VIE DURAILLE

La SNCF devrait s’en inspirer : les TGV Eurostar vont passer en mode saoudiens et seront capables de résister à des températures extrêmes

Les 50 nouvelles rames TGV commandées à Alstom par l’opérateur transmanche devront être capables de fonctionner sans encombres par 55 degrés, des caractéristiques jusqu’ici réservées à l’Afrique ou au Moyen-Orient.