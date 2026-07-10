POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Eurostar prêt pour l'enfer
See image caption
See copyright

LA VIE DURAILLE

10 juillet 2026

La SNCF devrait s’en inspirer : les TGV Eurostar vont passer en mode saoudiens et seront capables de résister à des températures extrêmes

Les 50 nouvelles rames TGV commandées à Alstom par l’opérateur transmanche devront être capables de fonctionner sans encombres par 55 degrés, des caractéristiques jusqu’ici réservées à l’Afrique ou au Moyen-Orient.

Photo of Hugues Serraf
Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

2 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

SNCF , Jean Castex , canicule , Eurostar , Alstom , TGV

THEMATIQUES

Climat
A PROPOS DES AUTEURS
Hugues Serraf image
Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

Populaires

1Pommery racheté par Oetker : le vrai coût de nos droits de succession et un champagne de moins pour la France
2France : la grande dégringolade des indicateurs de développement humain
3Alberto Alesina, l’économiste qui permet de comprendre pourquoi les Français croient de moins en moins à l’Etat providence
4Et Bruxelles démontra une fois de plus son biais anti-nucléaire français
5IA : Anthropic annonce que Claude pense de manière autonome même sans prompt et voilà ce qu’il en est vraiment
6Après avoir réussi sa réforme de l’Etat dans les années 90, la Suède prend un nouveau virage capitaliste. Et voilà les résultats déjà obtenus
7La nomination au Conseil d’Etat qui dit tout de la couleur politique du sommet de la Justice française