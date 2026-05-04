SAVE THE DATE
4 mai 2026
« Jour de libération des actifs » : à partir d’aujourd’hui, les jeunes ne travaillent plus pour les vieux
En 1970, un actif consacrait moins de deux mois de revenus au financement du système de retraites. Il lui faut désormais attendre le 4 mai pour être libéré de ses obligations pensionnaires.
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MOTS-CLESretraite , prélèvement obligatoire , actifs , Maxime Sbaihi , Erwan Tison , Jour de libération des actifs
THEMATIQUESEconomie
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