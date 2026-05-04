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4 mai 2026

« Jour de libération des actifs » : à partir d’aujourd’hui, les jeunes ne travaillent plus pour les vieux

En 1970, un actif consacrait moins de deux mois de revenus au financement du système de retraites. Il lui faut désormais attendre le 4 mai pour être libéré de ses obligations pensionnaires.

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MOTS-CLES

retraite , prélèvement obligatoire , actifs , Maxime Sbaihi , Erwan Tison , Jour de libération des actifs

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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