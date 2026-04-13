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Blurred backgroundArnaud Montebourg : "Mélenchon ? Je crois que ça ne va pas très bien dans sa tête"
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SANS FAMILLE

13 avril 2026

Fan des années 80 : pour Montebourg, nostalgique de la gauche « qui croyait aux frontières », Mélenchon est le « principal agent de fracturation de la France »

« Orphelin de la politique », l’ancien ministre de François Hollande désormais reconverti dans les affaires conseille au leader insoumis de prendre sa retraite et à la gauche française de s’inspirer de sa cousine danoise sur l’immigration.

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MOTS-CLES

Arnaud Montebourg , Jean-Luc Mélenchon , gauche , politique migratoire , Danemark

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
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Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

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