SANS FAMILLE

13 avril 2026

Fan des années 80 : pour Montebourg, nostalgique de la gauche « qui croyait aux frontières », Mélenchon est le « principal agent de fracturation de la France »

« Orphelin de la politique », l’ancien ministre de François Hollande désormais reconverti dans les affaires conseille au leader insoumis de prendre sa retraite et à la gauche française de s’inspirer de sa cousine danoise sur l’immigration.