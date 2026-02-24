POLITIQUE
Blurred backgroundSur le Web, Jean-Luc Mélenchon tisse sa toile
LES COPAINS D’ABORD

24 février 2026

Face à « l’inquisition médiatique », LFI sélectionne les « nouveaux médias » dignes de recueillir la parole du Grand timonier

Lassé par la presse bourgeoise, Jean-Luc Mélenchon organise désormais ses conférences de presse sur YouTube auprès de médias web triés sur le volet. Y encenser la Jeune garde est moins clivant.

Hugues Serraf Go to Hugues Serraf page

Hugues Serraf

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

