LES COPAINS D’ABORD

24 février 2026

Face à « l’inquisition médiatique », LFI sélectionne les « nouveaux médias » dignes de recueillir la parole du Grand timonier

Lassé par la presse bourgeoise, Jean-Luc Mélenchon organise désormais ses conférences de presse sur YouTube auprès de médias web triés sur le volet. Y encenser la Jeune garde est moins clivant.