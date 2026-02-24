LES COPAINS D’ABORD
24 février 2026
Face à « l’inquisition médiatique », LFI sélectionne les « nouveaux médias » dignes de recueillir la parole du Grand timonier
Lassé par la presse bourgeoise, Jean-Luc Mélenchon organise désormais ses conférences de presse sur YouTube auprès de médias web triés sur le volet. Y encenser la Jeune garde est moins clivant.
2 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESJean-Luc Mélenchon , Nouveaux médias , la France insoumise , conférence de presse , Youtube
THEMATIQUESPolitique
A PROPOS DES AUTEURS
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS