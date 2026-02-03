POLITIQUE
Jeffrey Epstein en déplacement professionnel : "Lui, là dehors, on a déjà un dossier sur lui ?"

NUL N’EST PROXENETE QU’EN SON PAYS

3 février 2026

« Epstein files » : la piste russe évoquée, Jack Lang, Bruno Le Maire et le RN éclaboussés

La justice américaine déclassifie un vaste ensemble de documents liés à Jeffrey Epstein où figurent les noms de plusieurs Français, dont Jack Lang. Hypothèse en vogue : le financier-proxénète aurait été un agent russe.

Hugues Serraf est écrivain et journaliste. Son dernier roman : La vie, au fond, Intervalles, 2022

 

