NUL N’EST PROXENETE QU’EN SON PAYS

3 février 2026

« Epstein files » : la piste russe évoquée, Jack Lang, Bruno Le Maire et le RN éclaboussés

La justice américaine déclassifie un vaste ensemble de documents liés à Jeffrey Epstein où figurent les noms de plusieurs Français, dont Jack Lang. Hypothèse en vogue : le financier-proxénète aurait été un agent russe.